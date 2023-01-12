Теракт в Еленовке: Украина вернула тела 54 погибших, ДНК-экспертиза продолжается

Январь, 12 в 19:29

В настоящее время Украина вернула тела 54 погибших в результате теракта в Еленовке военных. Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции оккупированных территорий от 12 января.

Отмечается, что тела удалось вернуть в результате сложных переговоров и при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

– Их идентификация – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится идентификация. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени, – сообщило ведомство.

Между тем представитель Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин, комментируя продолжительность ДНК-экспертиз, подчеркнул, что, вернув тела погибших героев, их передают на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения.

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После этого – следователь сообщает информацию о погибших непосредственно родственникам.

– Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке, – сказал он.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года один из бараков исправительной колонии в оккупированном РФ поселке Еленовка Донецкой области был разрушен. Там погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

Украинские власти считают, что РФ организовала массовое убийство украинских пленных, чтобы обвинить и дискредитировать ВСУ и таким образом нанести ущерб поставке эффективного оружия в Украину.

РФ продолжает удерживать украинских военнопленных в исправительной колонии в поселке Еленовка Донецкой области.