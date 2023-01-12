Чи може Росія піти у новий великий наступ та на яких напрямках активізується – прогноз Тома Купера

Січень, 12 в 19:44

Російських угруповань у Білорусі недостатньо, аби РФ могла піти у новий наступ на Київ та інші міста у лютому.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив військовий експерт Том Купер.

– Принаймні раз на тиждень з’являються повідомлення про те, що додаткові російські війська перекидають в Білорусь. Там десь 13-15 тис. Я вбачаю, що цього мало, аби щось зробити. Ймовірно, їх відправили до Білорусі, аби натренувати резервістів, зокрема ментально, – розповідає він.

Крім того, він вважає, що РФ робить це задля тиску на Україну, аби утримувати збройні угруповання ЗСУ.

Зараз дивляться

– Я думаю, що їх десь 5 (угруповань РФ, – Ред.) вздовж кордону з Білоруссю. Замість того, аби їх відправили на поле бою на Донбас. Це найважливіший момент, – додає він.

Також експерт зазначив, що російські війська втратили свої наступальні можливості, а це означає, що вони зазнали дуже важких втрат.

– Їх найкращі війська та найкраще озброєння не змогли прорватися через українську лінію фронту та увійти вглиб контрольованих Україною територій. Найбільше, що вони можуть робити, це те, що вони роблять зараз у Бахмуті, відправляючи хвилю за хвилею піхоту за підтримки артилерії. Я маю на увазі танки, які використовують як самохідну артилерію. Росіяни зазнали таких втрат у танках, що вони зараз не можуть використовувати їх за призначенням, – говорить він.

Нагадаємо, що вночі 7 січня о 02:10 (по Мінську) через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов ешелон із 15 пасажирськими вагонами. РФ за два дні могла перекинути до Білорусі близько 1 400-1 600 солдатів.