Застосовують тортури: окупанти утримують у катівнях Херсонщини близько 600 людей

Червень, 07 в 16:23

На Херсонщині російські окупанти утримують у своїх катівнях близько 600 людей. Також викрадених мешканців області вивозять в окупований Крим.

Про це під час брифінгу повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

– За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 людей, які перебувають у підвальних приміщеннях, у спеціально обладнаних приміщеннях, в катівнях, – розповіла вона.

За словами Ташевої, близько 300 людей перебувають у підвалах в Херсоні, решта — в інших населених пунктах області. Їх утримують, зокрема, у будівлі Херсонської ОДА, СІЗО, у профтехучилищі №17 Генічеська.

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За інформацією, яку отримує представництво з різних джерел, викрадених утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.

Частину викрадених мешканців Херсонської області вивозять в окупований Крим. Їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та в Севастополі. Серед викрадених є як цивільні заручники (активісти, журналісти), так і військовополонені. Так само вивозять у Крим викрадених мешканців з території Запорізької області.

Серед тих, кого утримують у Сімферопольському СІЗО, є люди, які намагалися виїхати через Крим із Маріуполя і яких затримали на адмінмежі під час так званих фільтраційних заходів.