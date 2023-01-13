Налічують тисячі окупантів: в ОП назвали орієнтовні втрати окупантів під Бахмутом та Соледаром

Січень, 13 в 9:50

Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром на Донеччині до 20 тисяч солдатів, втім, в окупаційній армії загиблих не рахують.

Про це в інтерв’ю 24 каналу заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що точні цифри ліквідованих окупантів на напрямку наразі назвати важко.

Зараз дивляться

– Але це не тисяча чи дві – це 10, 15 або навіть 20 тисяч за весь час наступу на Бахмут і Соледар. Вони там втрати не рахують. Для росіян принципово захопити хоча б щось, щоб можна було два тижні говорити про те, що вони умовно “захопили північну околицю міста Соледар”, що вони “ведуть шалені бої в центрі Соледара”, що це “вирішить питання війни та миру” і тоді “Україна впаде”, – говорить Подоляк.

Він зазначив, що Росія сконцентрувала в районі Соледара майже все боєздатне угруповання. Зокрема, залишки контрактної армії – спецназ та десантуру.

– Там “тьма” зеків, яким байдуже, куди йти і як воювати. І ще там є військові з ПВК Вагнера. Тобто Росія сконцентрувала ці війська поряд з Бахмутом та Соледаром. Проте їм не вдається захопити хоча б щось на околицях Бахмута, тому вони пішли на Соледар, – заявив радник голови ОП.

За його словами, росіяни “так люблять воювати ще з радянських часів – концентрують усе, що можуть із живої сили, артилерії та боєприпасів на одному напрямку”.