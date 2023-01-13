Січень, 13 в 12:52

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю чеському виданню Denіk, що однією з ключових тем майбутнього саміту Україна-ЄС в лютому стане вступ Української держави в цю європейську спільноту.

– 3 лютого відбудеться черговий саміт Україна-ЄС, однією з ключових тем якого стануть попередні переговори щодо членства нашої країни в Європейському союзі, – повідомив очільник МЗС.

На його думку, в цей історичний період Україна готова до змін та роботи, щоб пришвидшити євроінтеграцію. Однак він зазначив, що рішення щодо вступу України в ЄС залежить, крім іншого, від політичної волі усіх членів.

– Сьогодні Україна робить усе, щоб у короткий термін стати членом ЄС. У нас є всі необхідні передумови та потенціал, а також політична воля для якнайшвидшого виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Водночас членство України в ЄС залежить від спільного політичного рішення всіх країн об’єднаної Європи та від тих переваг, які ми пропонуємо європейській спільноті, – повідомив він.

Раніше Швеція, яка наразі головує в ЄС, підтвердила, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого у Києві.

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Джерело: Denіk