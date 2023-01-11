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На фоні важких боїв у Соледарі та Бахмуті. Генсек НАТО закликав посилити військову підтримку України

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни збільшити та прискорити надання Україні озброєння.

– В останні дні ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на Сході України. Це ще раз показує сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї Батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо те, що ми посилюємо нашу військову підтримку України, – сказав генсек.

За його словами, Альянс має допомагати Україні ще більше і швидше.

– Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше, – наголосив Столтенберг.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що не можна недооцінювати амбіції РФ. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не відмовився від планів захопити Україну.

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Джерело: НАТО

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