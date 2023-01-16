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Факти / Україна

Не кажіть мені про цінності, якщо ми не допоможемо Україні: реакція світу на удар РФ по будинку у Дніпрі

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Не кажіть мені про цінності, якщо ми не допоможемо Україні: реакція світу на удар РФ по будинку у Дніпрі

Після масованої російської ракетної атаки по містах України, найжорстокіших наслідків зазнав Дніпро, де ракета ворога влучила у житлову багатоповерхівку.

Станом на вечір 15 січня відомо про щонайменше 30 загиблих та понад 70 постраждалих людей внаслідок акту терору з боку РФ, ще близько 30 осіб можуть знаходитись під завалами зруйнованого будинку.

Міжнародна спільнота, а також західні політики, дипломати та публічні діячі засудили суботній ракетний напад Росії.

Зараз дивляться

Якою була реакція світу на російський ракетний удар по Дніпру 14 січня – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Колишній прем’єр-міністр Бельгії та європарламентар Гі Верхофштадт закликав західні держави рішуче відповісти на російський терор. На своїй сторінці у Twitter він написав, що потрібно радикально посилити санкції проти РФ та надіслати Україні заморожені гроші російського Центрального банку.

– Після сьогоднішньої терористичної атаки Росії, давайте відмовимося від додаткових санкцій і перейдемо до одного:

– проти всіх західних компаній і осіб, які мають справу з Росією;

– список Навального з 6700 наближених до Путіна;

– надішліть заморожені €300 млрд російського ЦБ прямо в Україну!, – написав він та додав фото понівеченої будівлі у Дніпрі.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав російські атаки по Дніпру “підлими та огидними” та засудив акт насильства з боку РФ.

– Атаки Росії на житлові будинки в Дніпрі, Україна, є підлими, огидними та абсолютно неприйнятними. Канада однозначно засуджує це насильство – ми стоїмо з народом України і будемо продовжувати забезпечувати йому необхідну підтримку, – написав він.

Президент Молдови Мая Санду засудила російські атаки РФ та сподівається, що по всій Україні та Дніпрі запанує мир.

– Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовська прикордонна поліція виявила уламки ракет поблизу села Ларга на півночі Молдови. Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та підтримуємо тих, хто втратив близьких. У Дніпрі та по всій Україні має запанувати мир, – написала вона у Twitter.

Адміністрація президента Сполучених Штатів засудила російські атаки 14 січня та знищення житлового будинку у Дніпрі. Коментар представника Білого дому поширив американський телеканал CNN.

– Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення… Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини та злочини, – йдеться у заяві.

Також атаки РФ засудила посол США в Україні Бріджит Брінк, яка назвала атаку росіян по Дніпру “жахливою”.

– Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися, – написала вона у Twitter, як реакцію на новину про кількість загиблих.

Британський посол в Україні Мелінда Сімонс заявила, що Росія хоче зруйнувати намір українців жити вільно.

– Український народ бореться за справедливий і міцний мир, бореться за своє існування, за своє право жити вільно. Росія націлилася на них безпосередньо за те, що вони хочуть цього, – написала вона у Twitter.

Ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус обурився, що західне озброєння надходить в Україну надто повільно і не в тих обсягах, завдяки чому могла б зупинити напади Росії.

– Російські нацисти можуть безкарно бомбити Київ, але українці не можуть отримати далекобійну артилерію, не можуть отримати танки та винищувачі для звільнення окупованих та анексованих територій, тому що хтось вважає, що це може бути провокацією? Абсурд. #FreeLeopards, #ATACMS, – написав він.

Американський політолог і декан Коледжу міжнародних досліджень і досліджень безпеки в Європейському центрі досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла в Німеччині Ендрю Міхта каже, що зараз настав момент, коли країнам Заходу не можна зволікати та передати зброю Україні прямо зараз.

– Якщо ми не зможемо допомогти Україні захистити себе та перемогти російських загарбників, будь ласка, не кажіть мені більше про “наші цінності”, “верховенство права” чи наш “міжнародний порядок, заснований на правилах”. Ця війна – це війна, яка трансформує систему, тож маймо сміливість робити те, що правильно: надати зброю Україні зараз. Досить сказано, – написав він у Twitter.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що після атак 14 січня росіян необхідно притягнути до відповідальності.

– 325-й день російської загарбницької війни проти України: черговий день російського бомбового терору, обстрілів мирного населення, російських воєнних злочинів. Ми твердо стоїмо на боці України і підтримуємо її у військовій, економічній, гуманітарній та політичній сферах.

Відповідальні за ці злочини мають бути притягнуті до відповідальності – від російських солдатів, які ґвалтують та обстрілюють ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, яке віддає накази. Це є однією з причин, чому (міністр закордонних справ Німеччини, – Ред.) Аналена Бербок завтра вирушає до Гааги, – йдеться у повідомленні.

Удар РФ по будинку в Дніпрі

Станом на вечір 15 січня відомо про щонайменше 30 загиблих людей, серед яких 1 дитина. Також поранено 75 осіб, 14 з яких – діти.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.

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Сотні пошкоджених квартир, десятки загиблих – що відомо про удар РФ по Дніпру 14 січня

Фото: Gauranitay Shulika

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