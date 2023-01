Січень, 15 в 23:33

Після масованої російської ракетної атаки по містах України, найжорстокіших наслідків зазнав Дніпро, де ракета ворога влучила у житлову багатоповерхівку.

Станом на вечір 15 січня відомо про щонайменше 30 загиблих та понад 70 постраждалих людей внаслідок акту терору з боку РФ, ще близько 30 осіб можуть знаходитись під завалами зруйнованого будинку.

Міжнародна спільнота, а також західні політики, дипломати та публічні діячі засудили суботній ракетний напад Росії.

Якою була реакція світу на російський ракетний удар по Дніпру 14 січня – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Колишній прем’єр-міністр Бельгії та європарламентар Гі Верхофштадт закликав західні держави рішуче відповісти на російський терор. На своїй сторінці у Twitter він написав, що потрібно радикально посилити санкції проти РФ та надіслати Україні заморожені гроші російського Центрального банку.

– Після сьогоднішньої терористичної атаки Росії, давайте відмовимося від додаткових санкцій і перейдемо до одного: – проти всіх західних компаній і осіб, які мають справу з Росією; – список Навального з 6700 наближених до Путіна; – надішліть заморожені €300 млрд російського ЦБ прямо в Україну!, – написав він та додав фото понівеченої будівлі у Дніпрі.

After Russia's terror attack today, let’s give up on incremental sanctions & go for one set: – against all western companies & individuals who deal with Russia;

– Navalny's list of 6.700 Putin cronies;

– Send the frozen €300 billion of Russian Central Bank directly to Ukraine! pic.twitter.com/oqlw38G2jX — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 14, 2023

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав російські атаки по Дніпру “підлими та огидними” та засудив акт насильства з боку РФ.

– Атаки Росії на житлові будинки в Дніпрі, Україна, є підлими, огидними та абсолютно неприйнятними. Канада однозначно засуджує це насильство – ми стоїмо з народом України і будемо продовжувати забезпечувати йому необхідну підтримку, – написав він.

Russia’s attacks on residential buildings in Dnipro, Ukraine are despicable, abhorrent, and completely unacceptable. Canada condemns this violence unequivocally – we stand with the people of Ukraine, and we’ll continue to make sure they have the support they need. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 14, 2023

Президент Молдови Мая Санду засудила російські атаки РФ та сподівається, що по всій Україні та Дніпрі запанує мир.

– Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовська прикордонна поліція виявила уламки ракет поблизу села Ларга на півночі Молдови. Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та підтримуємо тих, хто втратив близьких. У Дніпрі та по всій Україні має запанувати мир, – написала вона у Twitter.

Russia’s brutal war against ????????directly impacts Moldova again. ????????border police found rocket fragments near Larga village in northern ????????. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across ????????. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 14, 2023

Адміністрація президента Сполучених Штатів засудила російські атаки 14 січня та знищення житлового будинку у Дніпрі. Коментар представника Білого дому поширив американський телеканал CNN.

– Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення… Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини та злочини, – йдеться у заяві.

Також атаки РФ засудила посол США в Україні Бріджит Брінк, яка назвала атаку росіян по Дніпру “жахливою”.

– Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися, – написала вона у Twitter, як реакцію на новину про кількість загиблих.

Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися. https://t.co/1dOmps22ME — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 14, 2023

Британський посол в Україні Мелінда Сімонс заявила, що Росія хоче зруйнувати намір українців жити вільно.

– Український народ бореться за справедливий і міцний мир, бореться за своє існування, за своє право жити вільно. Росія націлилася на них безпосередньо за те, що вони хочуть цього, – написала вона у Twitter.

???????? people are fighting for a just and lasting peace, they are fighting for their existence, for their right to live free. ???????? targets them directly for wanting these things. pic.twitter.com/fODNffW77O — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2023

Ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус обурився, що західне озброєння надходить в Україну надто повільно і не в тих обсягах, завдяки чому могла б зупинити напади Росії.

– Російські нацисти можуть безкарно бомбити Київ, але українці не можуть отримати далекобійну артилерію, не можуть отримати танки та винищувачі для звільнення окупованих та анексованих територій, тому що хтось вважає, що це може бути провокацією? Абсурд. #FreeLeopards, #ATACMS, – написав він.

#Russia’s Nazis can bomb Kyiv with impunity, but Ukrainians can't get long-range artillery, can't get tanks and fighter jets to liberate occupied and annexed territories, because someone thinks it might be provokative? Absurd. #FreeLeopards, #ATACMS. pic.twitter.com/7A4J9jWuQs — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 14, 2023

Американський політолог і декан Коледжу міжнародних досліджень і досліджень безпеки в Європейському центрі досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла в Німеччині Ендрю Міхта каже, що зараз настав момент, коли країнам Заходу не можна зволікати та передати зброю Україні прямо зараз.

– Якщо ми не зможемо допомогти Україні захистити себе та перемогти російських загарбників, будь ласка, не кажіть мені більше про “наші цінності”, “верховенство права” чи наш “міжнародний порядок, заснований на правилах”. Ця війна – це війна, яка трансформує систему, тож маймо сміливість робити те, що правильно: надати зброю Україні зараз. Досить сказано, – написав він у Twitter.

If we fail to help #Ukraine defend itself & defeat RUS invaders, pls don’t talk to me anymore about “our values,” “rule of law” or our “rules-based int’l order.” This war is a system-transforming war, so let’s have the courage to do what’s right: #ArmUkraineNow Enough said. 3/ — Andrew A. Michta (@andrewmichta) January 14, 2023

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що після атак 14 січня росіян необхідно притягнути до відповідальності.

– 325-й день російської загарбницької війни проти України: черговий день російського бомбового терору, обстрілів мирного населення, російських воєнних злочинів. Ми твердо стоїмо на боці України і підтримуємо її у військовій, економічній, гуманітарній та політичній сферах. Відповідальні за ці злочини мають бути притягнуті до відповідальності – від російських солдатів, які ґвалтують та обстрілюють ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, яке віддає накази. Це є однією з причин, чому (міністр закордонних справ Німеччини, – Ред.) Аналена Бербок завтра вирушає до Гааги, – йдеться у повідомленні.

Die Verantwortlichen für diese Verbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden – von russischen Soldaten, die vergewaltigen & Raketen auf Wohnhäuser in #Dnipro schießen, bis zur Führung, die diese Verbrechen befiehlt – auch deswegen reist @ABaerbock morgen nach Den Haag. 2/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 15, 2023

Удар РФ по будинку в Дніпрі

Станом на вечір 15 січня відомо про щонайменше 30 загиблих людей, серед яких 1 дитина. Також поранено 75 осіб, 14 з яких – діти.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.

Фото: Gauranitay Shulika