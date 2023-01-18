Використовувався для потреб МВС: що відомо про гвинтокрил Super Puma
Уранці 18 січня в Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт ДСНС ЕС-225 Super Puma (бортовий номер 54).
На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Внаслідок авіакатастрофи усі вони загинули.
Що відомо про гвинтокрил ЕС-225 Super Puma, який спричинив авіакатастрофу у Броварах, дізнавалися Факти ICTV.
Гвинтокрил Super Puma: що відомо
Eurocopter EC225 Super Puma (віднедавна Airbus Helicopters H225) є далекомагістральним пасажирським вертольотом, розробленим компанією Airbus Helicopters як наступне покоління цивільного сімейства гелікоптера Super Puma. Виробником та постачальником гвинтокрилів ЕС-225 Super Puma є Франція.
ЕС-225 Super Puma здатен перевозити до 24 пасажирів, без урахування двох пілотів та одного бортпровідника. Кількість провідників може бути й більшою, це залежить від варіанта комплектування.
Цивільний ЕС-225 має військовий аналог, який спочатку позначався як Eurocopter EC725. В 2015 році його перейменовано на H225M, відповідно до програми ребрендингу Airbus Helicopters.
Н-225 Super Puma в Україні
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, гвинтокрили Super Puma були передані Україні у 2018 році. Тоді в рамках угоди загальною вартістю на €551 млн наша країна мала отримати 21 вертоліт цього типу, а також десять H145 та 24 типу H125.
– Ці літальні апарати мають усі представництва силових структур України. Це і прикордонники, і ДСНС, і МВС, і Національна гвардія. Без авіації сьогодні обійтися важко, – зазначив Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнат додає, що гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС, Міністерства внутрішніх справ. У цих відомствах їх опановували та займалися спеціальними завданнями.
Зокрема, усі служби МВС отримали понад 16 одиниць гелікоптера ЕС-225 Super Puma.
Технічні характеристики
- Екіпаж – два пілоти.
- Пасажиромісткість – до 24 пасажирів.
- Довжина: 19,5 м.
- Висота: 4,97 м.
- Вага порожнього гвинтокрила: 5 256 кг.
- Силова установка: 2 × турбовальний Turbomeca Makila 2A1 ( 1776 кВт)
- Крейсерська швидкість: 260,5 км/год.
- Бойовий радіус: 857 км.
- Перегінна дальність: 985 км.
- Швидкопідйомність: 8,7 м/с.
Вартість гелікоптера станом на 2021 рік – €12 950 813.