Січень, 18 в 11:37

Уранці 18 січня в Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт ДСНС ЕС-225 Super Puma (бортовий номер 54).

На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Внаслідок авіакатастрофи усі вони загинули.

Що відомо про гвинтокрил ЕС-225 Super Puma, який спричинив авіакатастрофу у Броварах, дізнавалися Факти ICTV.

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Гвинтокрил Super Puma: що відомо

Eurocopter EC225 Super Puma (віднедавна Airbus Helicopters H225) є далекомагістральним пасажирським вертольотом, розробленим компанією Airbus Helicopters як наступне покоління цивільного сімейства гелікоптера Super Puma. Виробником та постачальником гвинтокрилів ЕС-225 Super Puma є Франція.

ЕС-225 Super Puma здатен перевозити до 24 пасажирів, без урахування двох пілотів та одного бортпровідника. Кількість провідників може бути й більшою, це залежить від варіанта комплектування.

Цивільний ЕС-225 має військовий аналог, який спочатку позначався як Eurocopter EC725. В 2015 році його перейменовано на H225M, відповідно до програми ребрендингу Airbus Helicopters.

Н-225 Super Puma в Україні

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, гвинтокрили Super Puma були передані Україні у 2018 році. Тоді в рамках угоди загальною вартістю на €551 млн наша країна мала отримати 21 вертоліт цього типу, а також десять H145 та 24 типу H125.

– Ці літальні апарати мають усі представництва силових структур України. Це і прикордонники, і ДСНС, і МВС, і Національна гвардія. Без авіації сьогодні обійтися важко, – зазначив Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат додає, що гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС, Міністерства внутрішніх справ. У цих відомствах їх опановували та займалися спеціальними завданнями.

Зокрема, усі служби МВС отримали понад 16 одиниць гелікоптера ЕС-225 Super Puma.

Технічні характеристики

Екіпаж – два пілоти.

Пасажиромісткість – до 24 пасажирів.

Довжина: 19,5 м.

Висота: 4,97 м.

Вага порожнього гвинтокрила: 5 256 кг.

Силова установка: 2 × турбовальний Turbomeca Makila 2A1 ( 1776 кВт)

Крейсерська швидкість: 260,5 км/год.

Бойовий радіус: 857 км.

Перегінна дальність: 985 км.

Швидкопідйомність: 8,7 м/с.

Вартість гелікоптера станом на 2021 рік – €12 950 813.