Січень, 17 в 15:25

Перша леді Олена Зеленська заявила, що воєнне вторгнення Росії в Україну сприяє краху світу, яким ми його знаємо. Вона закликала світових лідерів та бізнес використати свій вплив для підтримки України.

Про це Олена Зеленська заявила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За її словами, всі, хто зібрався на форумі в Давосі, вірять, що немає глобальної проблеми, яку людство не змогло б вирішити.

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– Ми стоїмо перед загрозою краху світу, яким ми його знаємо, до якого ми звикли і чого прагнемо… Я постійно намагаюся донести, що в Україні немає абсолютно безпечного місця. На війні не можна взяти вихідний. Всім зараз в Україні доводиться щодня ризикувати своїм життям. Для Росії немає нічого забороненого, – сказала перша леді України.

За її словами, російська агресія ніколи не була спрямована лише на Україну.

– Російська агресія ніколи не була спрямована на те, щоб обмежитися українськими кордонами, вона йтиме далі і криза розшириться, якщо агресор не програє, – наголосила вона.

Зеленська також розповіла про ракетний удар по Дніпру.

– Ці прості люди були вдома у суботу – це достатня причина для вбивства Росією. Для Росії немає жодних заборон. Поки що ми говоримо, у нашому місті Дніпро люди досі розбирають завали житлового будинку, зруйнованого протикорабельною ракетою. Ця ракета створювалася для знищення авіаносців, але застосували проти цивільної інфраструктури, – сказала Олена Зеленська.

Перша леді закликала учасників форуму визнати, що війна в Україні переплітається з іншими глобальними кризами, зокрема кліматичною кризою та глобальною енергетичною та продовольчою нестабільністю.

– Як вони можуть досягти кліматичної нейтральності, якщо вони навіть не зупинили спалювання цілих міст України? – запитала перша леді України.

Також Зеленська наголосила на необхідності єдиного фронту проти російської агресії, заявивши світовим лідерам, що єдність поверне мир.

Щорічна зустріч Форуму збирає понад 2700 лідерів та експертів зі 126 країн світу.

Джерело: World Economic Forum

Фото: World Economic Forum