Наступний пакет санкцій Євросоюзу має бути здатний зупинити агресію Росії проти України.

Як заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з очільником Євроради Шарлем Мішелем, обмеження мають стосуватись ядерної галузі РФ.

– Санкції проти Росії суттєво зменшують потенціал держави-терориста і мають залишитися одним із ключових захисних інструментів Європи та світу. І тому застосування нових санкцій, на які ми так очікуємо, їхня сила, дуже важливо, щоб санкції були потужні, предметні. І сила цих санкцій повинна бути така, яка здатна зупиняти агресію, і щоб Росія, найголовніше, не могла адаптуватися до тих чи інших санкцій, – сказав він.

За словами президента України, на зустрічі з Шарлем Мішелем він обговорював конкретні рішення, які можуть посилити тиск на Росію та її спільників, зокрема на Іран, звідки до окупантів продовжує надходити зброя.

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Володимир Зеленський впевнений, що десятий санкційний пакет Євросоюзу може стати ще більш ефективним, ніж попередні пакети.

Водночас український лідер подякував Шарлю Мішелю за активну участь і лідерство у впровадженні санкційної політики.

– Настав час, зокрема, для санкцій проти російської ядерної галузі, проти усіх її галузей, організацій, проти усіх суб’єктів, які працюють на російську ракетну програму, а також для нових кроків в енергетиці, включно з ембарго на російські енергоносії, – сказав президент України.

Він заявив, що Європа має достатню силу, щоб залишити державу-терориста без такого потужного ресурсу для її агресії.

Своєю чергою, президент Євроради підтвердив, що в ЄС розпочали консультації щодо 10-го пакету санкцій.

– Можу підтвердити, що ми розпочали консультації щодо можливого 10-го пакета санкцій. Ми вирішили особливо направити ці санкції на енергетичну сферу, – заявив він.

Шарль Мішель додав, що необхідно розглянути те, проти яких секторів Росії є можливість запровадити санкції. Зокрема, важливо направити ці санкції проти пропагандистів з РФ та не тільки підтримувати тиск на Кремль, а й посилювати його.

За словами Шарля Мішеля, додатковим завданням є залучення більшої кількості держав для більшої ізоляції Росії.