Понад 63 години пошуків: у Дніпрі розібрали завали будинку на 90%
Рятувальна операція в Дніпрі після ракетного удару РФ триває вже понад 63 години.
До ранку 17 січня уламки зруйнованого російською ракетою будинку вдалось розібрати на 90%.
Тривають пошуки ще 25 мешканців.
Зараз дивляться
– 39 людей врятовані, 40 загинули. 79 поранених, із-поміж них – 16 дітей, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У лікарнях нині перебуває 28 постраждалих. 10 із них – у важкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко