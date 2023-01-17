Понад 63 години пошуків: у Дніпрі розібрали завали будинку на 90%

Січень, 17 в 7:56

Рятувальна операція в Дніпрі після ракетного удару РФ триває вже понад 63 години.

До ранку 17 січня уламки зруйнованого російською ракетою будинку вдалось розібрати на 90%.

Тривають пошуки ще 25 мешканців.

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– 39 людей врятовані, 40 загинули. 79 поранених, із-поміж них – 16 дітей, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У лікарнях нині перебуває 28 постраждалих. 10 із них – у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко