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Факти / Україна

У британській розвідці розповіли про ситуацію в Бахмуті й Соледарі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники, найімовірніше, залишили Соледар Донецької області, створивши нові оборонні рубежі на захід від міста.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

– До кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і групи Вагнера. Українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наступ росіян на Соледар в основному здійснювався найманцями ПВК Вагнера і є допоміжною операцією, щоб оточити Бахмут.  Одна з двох основних доріг постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском окупантів.

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Опубліковані відомством фото показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута Донецької області продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам.

– Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста, – зазначають британці.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що під Соледаром Донецької області тривають бої, станом на 17 січня українські підрозділи контролюють місто.

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