Українські захисники, найімовірніше, залишили Соледар Донецької області, створивши нові оборонні рубежі на захід від міста.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що наступ росіян на Соледар в основному здійснювався найманцями ПВК Вагнера і є допоміжною операцією, щоб оточити Бахмут. Одна з двох основних доріг постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском окупантів.

Опубліковані відомством фото показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута Донецької області продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам.

(3/3) Imagery shows that since the start of January 2023, the south and east of Bakhmut has continued to be subjected to intense artillery bombardment. Ukrainian forces almost certainly continue to defend against Russian forces on the outskirts of the city. pic.twitter.com/f2qEt5qDeX

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 18, 2023