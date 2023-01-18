Січень, 18 в 13:20

Українські захисники, найімовірніше, залишили Соледар Донецької області, створивши нові оборонні рубежі на захід від міста.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

– До кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і групи Вагнера. Українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наступ росіян на Соледар в основному здійснювався найманцями ПВК Вагнера і є допоміжною операцією, щоб оточити Бахмут. Одна з двох основних доріг постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском окупантів.

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Опубліковані відомством фото показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута Донецької області продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам.

– Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста, – зазначають британці.

(3/3) Imagery shows that since the start of January 2023, the south and east of Bakhmut has continued to be subjected to intense artillery bombardment. Ukrainian forces almost certainly continue to defend against Russian forces on the outskirts of the city. pic.twitter.com/f2qEt5qDeX — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 18, 2023

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що під Соледаром Донецької області тривають бої, станом на 17 січня українські підрозділи контролюють місто.