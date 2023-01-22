Січень, 22 в 12:01

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що рішення щодо передачі Україні танків не ухвалили в основному через небажання Німеччини.

Про це він сказав в інтерв’ю elDiario.

За його словами, війна Росії проти України знаходиться в стані застою, на фоні цього точаться дискусії про постачання Києву зброї.

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– Йде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, а й дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка помалу, занадто повільно просувається до рішення про постачання цієї зброї, – сказав Боррель.

Глава дипломатії ЄС вважає, що Україна має бути озброєна танками, однак рішення гальмується здебільшого Німеччиною.

– Це політичне рішення, яке досі не було ухвалене в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ, – додав він.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8) не вдалося ухвалити рішення про передачу нашій державі сучасних бойових танків Leopard 2.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що враження, що є єдина танкова коаліція, а Німеччина її блокує – помилкове.

Джерело: elDiario