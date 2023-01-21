Січень, 20 в 23:14

Рішення щодо постачання танків Leopard 2 в Україну буде ухвалено найближчим часом, але в Берліні ще не знають, як це рішення виглядатиме.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, відповідаючи на запитання журналістів за підсумками восьмого Рамштайну.

– Враження, яке іноді виникає, що є єдина коаліція, а Німеччина її блокує – помилкове. Багато союзників кажуть, що вони поділяють погляди, які я представив сьогодні. Є вагомі причини за надання (танків, – Ред.) і є вагомі причини проти. І в світлі загальної воєнної ситуації, яка триває вже майже рік, треба дуже ретельно зважувати всі за і проти, – сказав Пісторіус.

Він додав, що в німецькому уряді немає страхів щодо цього рішення, але водночас чиновники “є відповідальними за наші народи в Німеччині та Європі, і ми повинні збалансувати всі за і проти”.

Зараз дивляться

– Я впевнений, що рішення буде ухвалено найближчим часом, але я не знаю коли, і я не знаю, як це рішення виглядатиме, – додав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, 20 січня відбулось засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої, як засідання у форматі Рамштайн.

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