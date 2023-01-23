Міністри закордонних справ ЄС домовилися надати Україні додаткову військову допомогу.

Про це пише видання Bild з посиланням на власні дипломатичні джерела.

Сума допомоги становитиме €500 млн. Додаткові подробиці видання не наводить.

Зараз дивляться

Раніше журналіст Рікард Джозвяк повідомив, що Угорщина не блокуватиме наступний транш військової допомоги Україні від Євросоюзу. Про це оголосили сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

На порядку денному було обговорення подальшої військової підтримки України, зокрема можливе надання нашій державі німецьких танків Leopard.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-виступу на заході закликав почати переговори щодо вступу України до ЄС вже цього року.