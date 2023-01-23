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Факти / Україна

ЄС надасть Україні військову допомогу в розмірі €500 млн – Bild

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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прапор ЄС
Фото: Depositphotos

Міністри закордонних справ ЄС домовилися надати Україні додаткову військову допомогу.

Про це пише видання Bild з посиланням на власні дипломатичні джерела.

Сума допомоги становитиме €500 млн. Додаткові подробиці видання не наводить.

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Раніше журналіст Рікард Джозвяк повідомив, що Угорщина не блокуватиме наступний транш військової допомоги Україні від Євросоюзу. Про це оголосили сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

На порядку денному було обговорення подальшої військової підтримки України, зокрема можливе надання нашій державі німецьких танків Leopard.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-виступу на заході закликав почати переговори щодо вступу України до ЄС вже цього року.

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