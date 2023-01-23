Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща передасть танки Leopard Україні – Бербок
Керівництво Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні бойові танки Leopard 2 для допомоги у боротьбі з російською агресією.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю французькому новинному телеканалу LCI.
L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards.
-J’ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l’envoient, vous ne vous y opposeriez pas?
-A.Baerbock: Vous m’avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL
— Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023
Журналіст поставив їй питання про те, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини.
– Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху (передачі танків Leopard Україні, – Ред.), – відповіла Бербок.
Інтерв’юєр уточнив відповідь, запитавши, чи не заперечуватиме Німеччина, якщо керівництво Польщі вирішить надіслати танки Україні.
– Ви мене правильно почули, – запевнила міністр закордонних справ Німеччини.