Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща передасть танки Leopard Україні – Бербок

Січень, 22 в 22:36

Керівництво Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні бойові танки Leopard 2 для допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю французькому новинному телеканалу LCI.

L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards.

-J’ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l’envoient, vous ne vous y opposeriez pas?

-A.Baerbock: Vous m’avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023

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Журналіст поставив їй питання про те, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини.

– Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху (передачі танків Leopard Україні, – Ред.), – відповіла Бербок.

Інтерв’юєр уточнив відповідь, запитавши, чи не заперечуватиме Німеччина, якщо керівництво Польщі вирішить надіслати танки Україні.