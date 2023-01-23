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Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща передасть танки Leopard Україні – Бербок

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Керівництво Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні бойові танки Leopard 2 для допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю французькому новинному телеканалу LCI.

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Журналіст поставив їй питання про те, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини.

– Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху (передачі танків Leopard Україні, – Ред.), – відповіла Бербок.

Інтерв’юєр уточнив відповідь, запитавши, чи не заперечуватиме Німеччина, якщо керівництво Польщі вирішить надіслати танки Україні.

– Ви мене правильно почули, – запевнила міністр закордонних справ Німеччини.

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