Приклад для інших країн. Естонія віддасть Україні всі свої 155-мм гаубиці – посол
У рамках нового пакету військової допомоги Естонія передасть Україні всі свої 155-мм гаубиці.
Про це повідомляє Посольство Естонії в Києві.
– Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб у інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні, – заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
Зазначено, що уряд Естонії ухвалив наразі надання найбільшого пакета військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро.
Туди ввійдуть:
- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155-мм
- сотні протитанкових гранатометів М2 Карл-Густаф із боєприпасами
- засоби підтримки артилерійських підрозділів
Таким чином загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. Окрім того, Таллінн продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку українським захисникам.
Раніше глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Німеччина дозволить іншим країнам відправити танки Leopard 2 в Україну. На його думку, Берлін оголосить про своє рішення “в найближчі дні”.
Джерело: Estonian Embassy in Kyiv
Фото: Estonian Embassy in Kyiv