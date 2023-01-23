Січень, 23 в 10:39

У рамках нового пакету військової допомоги Естонія передасть Україні всі свої 155-мм гаубиці.

Про це повідомляє Посольство Естонії в Києві.

– Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб у інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні, – заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Зазначено, що уряд Естонії ухвалив наразі надання найбільшого пакета військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро.

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засоби підтримки артилерійських підрозділів Таким чином загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. Окрім того, Таллінн продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку українським захисникам. Раніше глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Німеччина дозволить іншим країнам відправити танки Leopard 2 в Україну. На його думку, Берлін оголосить про своє рішення “в найближчі дні”. Джерело: Estonian Embassy in Kyiv Фото: Estonian Embassy in Kyiv

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