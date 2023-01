В Естонії кажуть, що Німеччина оголосить рішення щодо танків Leopard 2 “в найближчі дні”

Січень, 20 в 18:07

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Німеччина дозволить іншим країнам відправити свої бойові танки Leopard 2 в Україну.

Про це очільник оборонного естонського відомства сказав в ефірі The World At One на BBC Radio 4.

На його думку, Берлін оголосить про своє рішення “в найближчі дні”.

Зараз дивляться — Я більш ніж впевнений, що Німеччина не зупинить жодну іншу країну, яка готова надати танки, які він (Берлін, – Ред.) має схвалити. Я повністю впевнений, що ні сьогодні, ні найближчими днями Німеччина не зупинить (інші країни, – Ред.) щодо відправлення Leopard 2 до України, — сказав Певкур. Напередодні стало відомо, що Естонія ухвалила рекордний пакет військової допомоги для України у розмірі €113 млн. У нього увійдуть гаубиці, боєприпаси, машини підтримки артилерійських систем і гранатомети. Разом з іншим пакетами загальний обсяг військової допомоги від Естонії сягне €370 млн. Це трохи більше 1% річного ВВП Естонії. Минулого тижня Польща оголосила, що готова передати Україні роту бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п’ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Варшави на постачання основного бойового танка Leopard в Україну. Читайте Танки, вертольоти і ППО: дев’ять країн оголосили про пакети військової допомоги напередодні Рамштайну

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter