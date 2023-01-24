Кадрові зміни та бої під Бахмутом: що відбувається на 335 день війни (онлайн)

Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться в лютому.

Естонія віддає Україні всі свої 155 мм гаубиці, а також хоче розширити контрольовану морську зону, щоб контролювати російські судна.

У Норвегії обговорять можливу передачу Україні танків Leopard.

Турецька компанія Baykar завершила випробування реактивного безпілотника-винищувача Kızılelma з українським двигуном від компанії Мотор Січ.

Країнам-членам ЄС вдалося досягти домовленості щодо сьомого траншу допомоги Україні на €500 млн та ще €45 млн — на тренування українських військових.

США розраховують доставити в Україну БМП Bradley протягом найближчих тижнів.

У росії знову перестановки у командуванні. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу змінив керівництво військових округів.

Зеленський підписав рішення РНБО про правила перетину кордону для посадовців, а також ввів у дію санкції проти 22 громадян РФ, пов’язаних з РПЦ.

За інформацією, було звільнено з посади заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка та заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Крім того, у відставку підуть очільники ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.