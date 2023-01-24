Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Кадрові зміни та бої під Бахмутом: що відбувається на 335 день війни (онлайн)

Кадрові зміни та бої під Бахмутом: що відбувається на 335 день війни (онлайн)

Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться в лютому.

Естонія віддає Україні всі свої 155 мм гаубиці, а також хоче розширити контрольовану морську зону, щоб контролювати російські судна.

У Норвегії обговорять можливу передачу Україні танків Leopard.

Турецька компанія Baykar завершила випробування реактивного безпілотника-винищувача Kızılelma з українським двигуном від компанії Мотор Січ.

Країнам-членам ЄС вдалося досягти домовленості щодо сьомого траншу допомоги Україні на €500 млн та ще €45 млн — на тренування українських військових.

США розраховують доставити в Україну БМП Bradley протягом найближчих тижнів.

У росії знову перестановки у командуванні. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу змінив керівництво військових округів.

Зеленський підписав рішення РНБО про правила перетину кордону для посадовців, а також ввів у дію санкції проти 22 громадян РФ, пов’язаних з РПЦ.

За інформацією, було звільнено з посади заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка та заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Крім того, у відставку підуть очільники ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:44 - 24 січня

Рада національної безпеки і оборони заборонила посадовцям виїжджати за кордон в особистих цілях.

– Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі.

Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться, – сказав президент Володимир Зеленський.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:43 - 24 січня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти діячів Російської православної церкви (РПЦ).

Зокрема, санкції застосовано проти Михайла Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священників РПЦ.

Згідно з указом, санкції, окрім представника РПЦ у Вищій Раді Церков Гундяєва, введено проти настоятеля храму Казанської Ікони Божої Матері Олександра Булєкова, керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ Митрополита Волоколамського Іларіона, протоієрея РПЦ, телеведучого Андрія Ткачова, митрополита Клинського Леоніда, інших митрополитів.

Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:41 - 24 січня

Німеччина не блокує експорт танків Leopard 2 через тиск щодо постачання бронетехніки в Україну.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, коментуючи те, що Берлін не зміг ухвалити рішення щодо поставок Україні сучасних бойових танків Leopard 2 під час зустрічі у форматі Рамштайн.

– Схоже, що Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї, якщо деякі держави-члени ЄС, які її мають, захочуть відправити, – сказав він.

Танк Leopard 2

Фото: Getty Images

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:40 - 24 січня

Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко, який наприкінці 2022 року поїхав у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка