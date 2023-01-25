Україна зламала стереотип: Єрмак пояснив, чому впевнений у перемозі над РФ

Січень, 25 в 21:12

Світ довго жив у відчутті військового паритету між Росією та НАТО, Росією та США. Цей стереотип, прикріплений історично, формував відповідну політику щодо РФ.

Про це в інтерв’ю виданню Forbes сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання, на чому базується віра в те, що 2023 рік стане роком української перемоги, він сказав:

Зараз дивляться — Перше – історія. Ми багато чого бачимо спільного, на жаль, із тим, що відбувалось під час Другої світової. Як розвивалися події, коли стало зрозуміло, хто виграє цю війну, але ще залишалися роки до її закінчення. На жаль. По-друге, позиція цивілізованого світу. Після нещодавнього візиту до США можу зі 100%-ою впевненістю сказати: наші партнери впевнені в нашій перемозі. Це вже не віра, це впевненість, – зазначив він. Єрмак додав, що з цього випливає рівень підтримки та того, що ми отримуємо. — Ми матимемо все необхідне для перемоги, – підкреслив керівник ОП. За його словами, світ усвідомив, що це війна цінностей: війна демократичного світу зі світом диктаторським. — Україна зробила неймовірну річ своєю боротьбою. Світ довго жив у відчутті військового паритету між Росією та НАТО, Росією та США. Такий стереотип, підтриманий історією. Це викликало відчуття страху перед РФ, і формувало відповідну політику – чогось не сказати, чогось не зробити, щоб не провокувати РФ. Він зазначив, що Україна своєю боротьбою назавжди зламала цей стереотип. — Сьогодні ніхто не ставить під сумнів, що найпотужніший військовий союз – НАТО. А Україна зараз є найкращим іміджмейкером НАТО. Упевнений, що в кінці цього шляху ми обов’язково будемо членами цього союзу, наше членство в НАТО зміцнить його. Третім елементом, на якому базується віра у перемогу, Єрмак назвав український дух. Він наголосив, що важко боротися, коли у ворога в кілька разів більше людей, техніки, запасів, але воюють люди і перемагає дух. Єрмак підкреслив, що українці воюють на своїй землі і захищають її, тому в наших воїнів є чітка мотивація, на відміну від загарбників. Читайте Треба не забувати про економіку: Єрмак розповів, коли запрацює лендліз для України

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