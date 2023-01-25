Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії (велика палата парламенту) проголосувала за можливість реекспорту швейцарського озброєння для експлуатації в Україні.

Голосування за відповідну парламентську ініціативу було підтримано 14 голосами проти 11.

У рішенні пропозиції зазначено, що дія декларацій про заборону реекспорту має бути призупинена у випадках, коли порушується заборона на застосування сили за міжнародним правом, а саме у випадку російсько-української війни.

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Пропозиція Комісії пропонує внести зміни до закону таким чином, щоб Федеральна рада Швейцарії (уряд) могла оголосити про анулювання декларації про заборону реекспорту для країни, яка закупила швейцарські військові матеріали, якщо реекспорт пов’язаний із ситуацією, що, згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН, суперечить забороні на застосування сили відповідно до міжнародного права.

Декларація про заборону реекспорту також повинна мати можливість бути анульованою, якщо Генеральна Асамблея ООН більшістю у дві третини голосів визначить, що мало місце порушення заборони на застосування сили відповідно до міжнародного права.

При цьому Федеральна рада Швейцарії повинна мати можливість зберегти заборону на реекспорт, якщо проти її скасування виступає пріоритетний зовнішньополітичний інтерес Швейцарії.

Крім того, проголосована парламентська ініціатива також спрямована на внесення змін до статті, в якій ідеться про те, що декларація про заборону реекспорту стає недійсною, якщо буде встановлено, що реекспорт військового майна в Україну здійснюється у зв’язку з російсько-українською війною.

– Більшість членів Комісії вважають, що Швейцарія має зробити свій внесок у європейську безпеку і, відповідно, надати більшу підтримку Україні. На їхню думку, запитувані поправки відповідають закону про нейтралітет, оскільки вони не дозволяють прямого експорту військових матеріалів до зон конфліктів, а стосуються тільки декларацій про не реекспорт країн, які закуповують швейцарські військові матеріали, – йдеться в повідомленні.

При цьому меншість комісії вважає, що реекспорт швейцарського військового майна в Україну є проблематичним щодо нейтралітету.

На сайті вказується, що при внесенні правок до закону, заборона на реекспорт має діяти до 31 грудня 2025 року.

Наступний етап передбачає, що ініціативу комісії має розглянути Рада кантонів (мала палата парламенту), після чого правка надійде на розгляд для обох палат парламенту.

Отже, Швейцарія може низці країн отримати дозвіл для передачі свого озброєння для України з інших країн Заходу.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України.

Джерело: Das Schweizer Parlament