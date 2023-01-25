Рекордні втрати окупантів: ЗСУ за добу знищили 910 військових РФ

Січень, 25 в 8:07

Упродовж доби Збройні сили України знищили рекордну кількість окупантів ‒ орієнтовно 910.

Загалом за 336 днів повномасштабної війни особовий склад армії РФ зменшився на близько 123 тис.

Крім того, напередодні українські захисники спалили дев’ять ворожих танків, шість одиниць артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 23 одиниці бойових броньованих машин та стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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У небі над Україною ЗСУ збили російський літак Су-25 та п’ять безпілотників ‒ три БПЛА типу Орлан, один ‒ типу Мерлін та один ‒ типу Ланцет.

Втрати РФ на 25 січня 2023

особового складу ‒ близько 123 080 (+910),

танків ‒ 3 161 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 6 307 (+23),

артилерійських систем – 2 154 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 450 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 220,

літаків – 290 (+1),

гелікоптерів – 281,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5),

крилатих ракет ‒ 749,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23),

спеціальної техніки ‒ 194.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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