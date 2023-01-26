РФ готова до ракетного удару по Україні: Гуменюк про активність ворожих дронів та літаків

Січень, 26 в 8:07

До ракетних ударів Росії по Україні треба бути готовими.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, спостерігається активність ворожої стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря. Крім того, в Чорному морі напоготові перебувають ракетоносії.

Зараз дивляться Наразі Сили оборони фіксують три ракетоносії, які споряджені 20 ракетами типу Калібр. Наталя Гуменюк наголосила, що росіяни продовжують тероризувати Україну дронами-камікадзе. Зокрема, про це свідчить нічна атака. – Ворог здійснює тактику виснаження нашої протиповітряної оборони. Саме тому запускає таку кількість “шахедів”, які дешеві, а потім запускає ракети. Зараз ми спостерігаємо таку саму активність – активна ворожа авіація, є активність навколо баз запуску “шахедів”, є активність корабельного угруповання в морі, – наголосила Наталя Гуменюк. Наразі всією Україною шириться повітряна тривога. Нагадаємо, що від останнього ракетного удару по Україні пройшло 12 днів. Раніше Наталя Гуменюк заявляла, що Росії для підготовки до нового удару потрібно 12-14 днів. Читайте Ефективніше використання зброї та захист неба: Ігнат пояснив, в чому користь винищувачів F-16

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