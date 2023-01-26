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Факти / Україна

Обговорили ракетну атаку РФ та поставки зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

26 січня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили стан справ на фронті, особливо детально розглянувши ситуацію на Бахмутському напрямку.

– Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Крім того, учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських військових за кордоном.

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На засіданні також ішлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки РФ на територію України та заходи для протидії майбутнім загрозам.

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Джерело: Офіс президента
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