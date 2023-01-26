Обговорили ракетну атаку РФ та поставки зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Січень, 26 в 19:24

26 січня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили стан справ на фронті, особливо детально розглянувши ситуацію на Бахмутському напрямку.

– Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Крім того, учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських військових за кордоном.

На засіданні також ішлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки РФ на територію України та заходи для протидії майбутнім загрозам.

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