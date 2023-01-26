За два місяці під Бахмутом та Соледаром РФ втратила стільки ж солдатів, скільки у двох війнах у Чечні

Січень, 26 в 17:55

У бою за Соледар та Бахмут загинуло стільки окупантів, скільки у двох чеченських війнах.

Про це під час брифінгу заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він додав, що мобілізовані залишилися “останнім ресурсом, завдяки якому вони підтримують хоч якийсь наступальний темп”.

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– Лише за минулу добу, 25 січня, за даними Генштабу, ворог втратив убитими 600-700 осіб, тобто майже батальйон. Це не враховуючи поранених. За два місяці спроб прорвати нашу оборону втрати противника співмірні з двома чеченськими війнами, – сказав Череватий.

Крім того, він зазначив, що Росії важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, зокрема на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ.