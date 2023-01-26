Зеленський про загрозу наступу військ РФ: Може бути кілька хвиль
Російські окупаційні війська можуть здійснити наступ з будь-якого напрямку. Останнім часом вони посилили свої удари на фронті.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.
За його словами, війська РФ активізувалися на півдні та сході нашої держави. Вони продовжують накопичувати свої сили.
У зв’язку з цим президент не виключає, що може бути кілька хвиль наступальних дій окупантів.
– Ми бачимо 6 днів уже посилення, як на півдні нашої держави, Запорізький регіон, так і на сході. Ми це бачимо і на Лиманському напрямку, в Харківській та Луганській областях, ми це бачимо в Бахмуті вже давно. Ми бачимо кілька днів накопичення і більш потужні удари та наступи…
Може бути кілька хвиль наступальних дій. Це залежить від нашої міцності, від того, наскільки ми спроможні стримувати, – наголосив Зеленський.
Він додав, що російські війська втрачають величезну кількість солдатів на східному фронті, “просто неосяжну”. При цьому країна-агресор РФ не рахує втрати, оскільки російській владі все одно, скільки окупантів ще загине.
Підрахунок втрат ворога веде Україна: цифри щодня публікує Генеральний штаб ЗСУ. Проте й вони не є остаточними.
– Там тисячі людей, і вони їх просто кидають. Тому наступ у них може бути з будь-якого напрямку, це правда. Просто на деяких напрямках вони використовуватимуть більше людей. Як результат – буде більше трупів, – зазначив Зеленський.
За прогнозами української розвідки, весна та початок літа 2023 року будуть вирішальними у повномасштабній війні, яку РФ розв’язала проти України. Зокрема, в лютому–березні відбуватимуться активні бойові дії в Донецькій та Луганській областях.