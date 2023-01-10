Допомагав вивозити українське зерно до Росії: на Харківщині затримано пособника окупантів
Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога у звільнених районах Харківської області. Чоловік уклав “договір” з іншим окупаційним органом – Купянская железная дорога, який постачав йому вагони для транспортування української пшениці.
– Встановлено, що оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону. Втім, реалізації злочинного плану завадили Сили оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували “поставку”. Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали, – йдеться у повідомленні СБУ.
Зрадником виявився колишній головний інженер Куп’янського комбінату хлібопродуктів.
Крім того, чоловік силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників. Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації.
За це його призначили очільником створеного окупантами “государственного предприятия Продовольственные ресурсы” у Куп’янську. На цій “посаді” він виконував завдання Кремля щодо примусового вивезення українського зерна з території регіону до РФ.
Зрадникові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.