Січень, 10 в 16:13

Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога у звільнених районах Харківської області. Чоловік уклав “договір” з іншим окупаційним органом – Купянская железная дорога, який постачав йому вагони для транспортування української пшениці.

– Встановлено, що оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону. Втім, реалізації злочинного плану завадили Сили оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували “поставку”. Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали, – йдеться у повідомленні СБУ.

Зрадником виявився колишній головний інженер Куп’янського комбінату хлібопродуктів.

Допомагав вивозити українське зерно до Росії: на Харківщині затримано пособника окупантів / 3 фотографии

Крім того, чоловік силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників. Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації.

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За це його призначили очільником створеного окупантами “государственного предприятия Продовольственные ресурсы” у Куп’янську. На цій “посаді” він виконував завдання Кремля щодо примусового вивезення українського зерна з території регіону до РФ.

Зрадникові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.