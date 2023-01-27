Січень, 27 в 12:56

Майже через рік після нападу на Україну російський президент Володимир Путін готує новий наступ і розраховує, що війна затягнеться на роки. При цьому він готує свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками.

Про це пише видання Bloomberg.

Кремль хоче показати, що російська армія може повернути собі ініціативу на полі бою після низки великих поразок та відступів. Крім того, у Москві все ж хочуть схилити Київ до перемир’я, але в умовах Росії, коли за нею залишається контроль над територією, яку вона зараз окупувала.

Зараз дивляться

Bloomberg зазначає, що армія РФ слабка, попри те, що Путін витратив десятиліття на її становлення та зміцнення. Постійні невдачі змусили багатьох у Кремлі реалістичніше ставитися до амбіцій, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

Але Путін, як і раніше, переконаний, що більше угруповання для нового наступу і готовність далі зазнавати втрат дозволять Росії здобути перемогу.

Новий наступ може розпочатися вже у лютому-березні, кажуть джерела, близькі до Кремля. Про наступ, що готується, говорять і західні розвідки. Але в Росії припускають, що вторгнення може розпочатись до того, як Київ отримає обіцяні бойові танки зі США та Європи.

У Росії нова мобілізація може розпочатися вже навесні.

Американські та європейські розвідники цікавляться, чи має Росія ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації минулої осені додаткових 300 000 військовослужбовців. Кремль публічно заявляє, що наразі планів щодо додаткової мобілізації немає.

У більш довгостроковій перспективі Путін затвердив плани щодо розширення збройних сил майже на 50% протягом наступних кількох років, розгортання нових сил поблизу Фінляндії, що перебуває у процесі вступу до НАТО, та в окупованих регіонах України. У російських школах та університетах знову запроваджують курси військового вишколу.

Але все-таки в російських колах прослизають деякі елементи реалізму щодо того, що відбувається.

Сергій Марков, політичний консультант, який має тісні зв’язки у Кремлі, вважає, що Росія була зовсім не готова до війни.

– Війна перетворилася на затяжну війну, і в Росії поки що недостатньо ні живої сили, ні техніки для її ведення, – сказав він.

Як зазначають західні аналітики, з перших днів війни російська армія не показала якихось вагомих результатів, а ось ЗСУ навпаки – Збройні сили України незмінно дивують союзників та спостерігачів своїми успіхами у відтісненні окупантів.