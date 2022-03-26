У Харкові російські окупанти розстріляли меморіал жертв Голокосту у Дробицькому яру

26 березня внаслідок ворожого обстрілу серйозних пошкоджень зазнав Меморіальний комплекс Дробицький яр. В часи Другої світової війни на цій території нацисти масово розстрілювали мирних мешканців, переважно євреїв.

Регулярні війська РФ, застосовуючи артилерію, пошкодили монумент у вигляді Менори (семиріжковий підсвічник, один із найдавніших символів іудаїзму) на в’їзді до меморіального комплексу Дробицький Яр.

– Дробицький яр є одним із найтрагічніших місць у Харкові. У 1941-1942 роках нацисти тут масово розстрілювали громадянське населення. Тепер цей меморіал росіяни розстрілюють із артилерії. Вони гірші за нацистів, – пишуть місцеві Telegram-канали.

Чи постраждав хтось із мирних мешканців Харкова в районі меморіалу внаслідок обстрілів 26 березня, не повідомляється.