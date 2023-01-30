150 тис. на фронті, ще стільки готуються: Данілов про підготовку РФ до нового наступу

Україна потужно готується до можливого нового наступу Росії. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Коментуючи заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, що у блоці спостерігають підготовку країни-агресора до нового наступу, зокрема про підготовлених 200 тис. осіб, Данілов сказав:

— Не 200 тис., а 150 тис. з урахуванням того, що вони призвали 300 тис., з яких 150 тис. вже відправили на наш фронт. Ще 150 тис. зараз готуються на різних полігонах РФ та Білорусі. Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося, – наголосив секретар РНБО.

За його словами, 24 лютого 2022 року було набагато складніше, адже тоді фактично Україна була сам на сам з країною-агресором. Наразі ситуація інакша.

Зараз дивляться

На думку Данілова, у Росії немає спроможності самотужки виготовляти в достатній кількості високоточні ракети для обстрілу, тому Москва звертається до своїх союзників. Він також додав, що наразі російські війська обстрілюють територію України ракетами радянського та російського виробництва.

— Ті ракети, які ми наразі спостерігаємо на нашій території, ті обстріли нашої території – вони не дають нам відповіді, що це ракети корейські (КНДР, – Ред.), – зазначив Данілов.

30 січня під час візиту до Сеула (Південна Корея) генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Пхеньян (Північна Корея) постачав снаряди та ракети для російської ПВК Вагнера. Найманці цієї приватної військової компанії задіяні в повномасштабній війні РФ проти України.

Столтенберг також наголосив, що наразі в діях РФ можна побачити підготовку до нового наступу, адже там мобілізують все більше солдатів й активно нарощують кількість озброєння та боєприпасів.