150 тыс. на фронте, еще столько готовятся: Данилов о подготовке РФ к новому наступлению

Январь, 30 в 20:30

Украина мощно готовится к возможному новому наступлению России. Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что в блоке наблюдают подготовку страны-агрессора к новому наступлению, в том числе о подготовленных 200 тыс. солдат, Данилов сказал:

— Не 200 тыс., а 150 тыс. с учетом того, что они призвали 300 тыс., из которых 150 тыс. уже отправили на наш фронт. Еще 150 тыс. сейчас готовятся на разных полигонах РФ и Беларуси. Мы понимаем угрозы и вызовы, которые стоят перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся, — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, 24 февраля 2022 года было гораздо сложнее, ведь тогда фактически Украина была один на один со страной-агрессором. Сейчас ситуация иная.

Сейчас смотрят По мнению Данилова, у России нет возможности самостоятельно изготавливать в достаточном количестве высокоточные ракеты для обстрела, поэтому Москва обращается к своим союзникам. Он также добавил, что российские войска обстреливают территорию Украины ракетами советского и российского производства. — Те ракеты, которые мы наблюдаем на нашей территории, те обстрелы нашей территории — они не дают нам ответа, что это ракеты корейские (КНДР, — Ред.), — отметил Данилов. 30 января во время визита в Сеул (Южная Корея) генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Пхеньян (Северная Корея) поставлял снаряды и ракеты для российского ЧВК Вагнера. Наемники этой частной военной компании задействованы в полномасштабной войне РФ против Украины. Столтенберг также подчеркнул, что на данный момент в действиях РФ можно увидеть подготовку к новому наступлению, ведь там мобилизуют все больше солдат и активно наращивают количество вооружений и боеприпасов.

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