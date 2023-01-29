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Факти / Україна / Суспільство

Як не втратити статус тимчасового захисту в Польщі при перетині кордону

Валентина Чорна, редакторка стрічки
кордон з Україною
Фото: Depositphotos

У Держприкордонслужбі пояснили, як українцям не втратити статус PESEL UKR.

– Громадяни України, які повертаються до Польщі, повинні повідомити Прикордонну Варту про в’їзд на територію Польщі у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та щоразу пред’являти електронний документ diia.pl, – пояснюють у прикордонній службі.

Щоб не втратити особливий статус при виїзді з Польщі на термін до 30 днів, українці мають повідомити польських прикордонників про намір в’їхати саме по документу PESEL UKR.

Документ передбачає собою податковий номер, який дає можливість перебування у Польщі терміном на 18 місяців з можливістю виїхати з країни на 30 днів.

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Наявність PESEL UKR дозволяє українцям отримувати соціальні виплати, користуватися державними медичними послугами, офіційно працювати та навчатися у Польщі.

Документ не має жодної юридичної ваги в інших країнах Шенгенської зони.

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Джерело: Держприкордонслужба
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