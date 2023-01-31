Січень, 31 в 13:50

Очільник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю WP повідомив, що в України є агенти, що працюють всередині Росії, і це зруйнувало ілюзію безпеки, яку відчували раніше в Кремлі.

Він не підтвердив, що його спецпризначенці стоять за ударами по місцях дислокації стратегічних бомбардувальників, які Росія використовувала для атак по українських містах, але сказав, що очікує більшого і що Україна має агентів, які працюють всередині Росії.

– Це зруйнувало їхню ілюзії безпеки. Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми всередині Росії будуть, – попередив Буданов.

Він також припустив, що Кремль повинен побоюватися колаборантів у своєму середовищі.

Зараз дивляться – Дійсно є люди, з якими дуже легко працювати на цій території, люди, які розуміють, що Росія має бути іншою. І ми підтримуємо таких людей, – повідомив він. Видання додало з посиланням на “близьке оточення Буданова”, що на нього було щонайменше 10 замахів – так, у 2019 році, наприклад, під його машину заклали бомбу, яку передчасно підірвали. Читайте Крим повернеться додому, ядерного удару не буде – це тактика залякування – Буданов

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