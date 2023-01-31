Крим повернеться додому, ядерного удару не буде – це тактика залякування – Буданов

Січень, 31 в 12:54

Керівник військової розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Washington Post, що Крим обов’язково повернеться додому і при цьому жодного ядерного удару не буде – росіяни просто використовують тактику залякування.

– Це неправда (що Кремль застосує ядерну зброю, щоб зупинити деокупацію Криму, – Ред.). І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося у Криму 2014 року – там усе й закінчиться. Це тактика залякування, – заявив він.

Буданов додав, що РФ – це країна, від якої “можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму”.

– Вибачте, але цього не буде. Завдання ядерного удару призведе не тільки до військової поразки Росії, але і до її краху. І вони це чудово знають, – вважає Кирило Буданов.

На його думку, росіяни 2023 року зосередяться на спробі окупації більшої території на сході України. Він вважає малоймовірним відновлення наступу окупаційних військ із Білорусі – хіба що для того, щоб спробувати відволікти та розділити оборону України.

Зараз дивляться – Що буде далі? Перемога України. Тут не скажу нічого нового, – резюмував Кирило Буданов. Читайте Для звільнення Криму Україні потрібно зробити РФ залежною від Керченського мосту – ексглава ЦРУ

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