Январь, 31 в 16:35

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Евросоюз работает над десятым пакетом санкций против России, однако он не является достаточно сильным.

Об этом министр сообщил на брифинге 31 января.

Он добавил, что тема санкций будет одной из ключевых на саммите Украина-ЕС 3 февраля и подчеркнул, что работа над десятым пакетом продолжается.

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– Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы десятый санкционный пакет включал и ядерные санкции, и ракетные санкции, и пропагандистские санкции. То есть, санкции против всех ключевых для российской военной машины и экономики секторов, – сказал Кулеба.

По его словам, наработанный ЕС проект десятого пакета пока недостаточно силен.

– По состоянию на сейчас то, что я вижу в работе на уровне ЕС, не является, по нашему мнению, достаточно сильным. Но есть еще время для его укрепления, его усиления. Я думаю, что мы получим необходимый нам результат, – резюмировал глава МИД.

Также Кулеба призвал ЕС найти рычаги влияния на Венгрию, чтобы она перестала блокировать антироссийские санкции.