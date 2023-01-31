Січень, 31 в 16:18

На першому етапі Збройні сили України отримають від західних союзників від 120 до 140 сучасних бойових танків.

Про це розповів сьогодні під час онлайн брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що йдеться про німецькі бойові танки Leopard 2, британські Challenger 2 та американські M1 Abrams. Крім того, Київ розраховує отримати танки Leclerc від Франції.

Зараз дивляться – Можу відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc, – наголосив Кулеба. Він нагадав, що союзники України вже сформували міжнародну танкову коаліцію, що є “великою перемогою” нашої держави та української дипломатії. Ця коаліція зараз налічує 12 учасників. Водночас Кулеба не став називати країни-учасниці танкової коаліції та їхні внески, оскільки деякі з них ще повинні ухвалити формальні рішення щодо поставок танків. – Січневі рішення щодо зброї свідчать про новий євроатлантичний консенсус. Чим міцнішою буде Україна, тим швидше буде покладено край цій злочинній війні. Яскравим втіленням цього правила є формування міжнародної танкової коаліції, – зазначив Кулеба. Очільник МЗС додав, що близько 140 танків на першому етапі – це не мала кількість. Водночас Україна працює над розширенням складу танкової коаліції та над збільшенням поставок від її учасників. Кулеба уточнив, що Збройні сили України повинні отримати всі типи озброєння, яких потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності. Нещодавно посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що країни-партнери офіційно підтвердили згоду надати ЗСУ 321 важкий танк. Так, 25 січня Німеччина погодилася поставити Україні одну роту танків Leopard 2, а також дозволила їх реекспорт. Сполучені Штати, своєю чергою, відправлять 31 танк M1 Abrams, а Велика Британія – 14 танків Challenger 2. За словами президента Володимира Зеленського, армії України потрібні від 300 до 500 танків для проведення наступу. Читайте Якщо Abrams прибудуть в Україну до серпня, може бути вже запізно – Зеленський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter