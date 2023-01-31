У Міноборони Норвегії розповіли, коли нададуть Україні танки Leopard 2

Січень, 31 в 0:02

Норвегія планує передати Україні частину свого парку бойових танків Leopard 2. Ймовірно це станеться наприкінці березня.

Про це заявив голова Міноборони Бьорн Арільд Грам.

Країна має 36 танків Leopard 2, але міністр не уточнив, скільки саме техніки передадуть Україні.

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– Ми ще не визначили число, – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, що 25 січня Уряд Норвегії підтвердив наміри передати Україні танки західного зразка.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на закиди щодо того, що танки Abrams США можуть надати Україні аж наприкінці 2023 року, а британські Challenger мають прийти на початку літа, зазначивши, що Україна з порожніми руками точно не залишиться.

Джерело: France24