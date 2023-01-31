В Минобороны Норвегии рассказали, когда предоставят Украине танки Leopard 2
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Норвегия планирует передать Украине часть своего парка боевых танков Leopard 2. Вероятно это произойдет в конце марта.
Об этом заявил глава Минобороны Бьорн Арильд Грам.
У страны есть 36 танков Leopard 2, но министр не уточнил, сколько именно техники передадут Украине.
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– Мы еще не определили число, – сказал министр обороны.
Напомним, что 25 января правительство Норвегии подтвердило намерения передать Украине танки западного образца.
Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию из соцсетей о том, что танки Abrams США могут предоставить Украине в конце 2023 года, а британские Challenger должны прийти в начале лета, отметив, что Украина с пустыми руками точно не останется.
Источник: France24