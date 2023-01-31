Січень, 31 в 14:13

Повномасштабна війна в Україні триває вже 11 місяців. Збройні сили України та народ щодня доводять Путіну, що він політичний та стратегічний нездара із параноїдальними амбіціями, який, за великим рахунком, так і нічого не здобув в Україні, а лише втрачає.

Та попри колосальні втрати у живій силі та озброєнні, російський диктатор навіть і не думає про мир, а навпаки, готується до нового наступу.

Факти ICTV розбиралися, коли Росія може почати новий наступ на Україну та які міста можуть опинитися під загрозою.

Зараз дивляться

Путін хотів захопити Київ за три дні – не вдалося. Він періодично б’є ракетами та “шахедами” по столиці та інших містах, сподіваючись залякати українців, щоб вони вимагали від влади йти на поступки Путіну. Проте все якраз навпаки – люди ще більше впевнені в тому, що російського ворога треба нищити.

Варто зауважити, що нам було б складніше відстоювати свою свободу та суверенітет без допомоги Заходу – сучасні системи протиповітряної оборони, тонни боєприпасів та іншого озброєння дають змогу не лише відбиватися, а йти у контрнаступи та повертати свої території.

Наразі війна в Україні триває вже 342-гу добу. І напевне російський диктатор сподівається перехопити ініціативу та готує новий великий наступ. Західні аналітики прогнозують, що це може бути вже у лютому чи березні 2023 року.

Що говорять про можливий новий наступ на Заході та в Україні?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни, навпаки – триває активна підготовка до нового наступу.

За його словами, ніхто наразі не візьметься прогнозувати, коли скінчиться війна.

– Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна спровокована Путіним. Це він вирішив вдертися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі, і це він може покласти край війні вже сьогодні. Але ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада у Москві готуються до миру, – наголосив Столтенберг.

Командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис вважає, що лише велика кількість зброї та озброєння може вплинути на рішення Кремля йти у новий наступ на Україну.

Наразі війна перейшла до тієї фази, коли все зосереджено на матеріальному забезпеченні та логістиці.

— Зараз навіть сліпому видно, що вони (росіяни, – Ред.) готуються до нової хвилі наступу. І зупинитися чи змінити задум вони можуть лише, якщо побачать, що Україна має в своєму розпорядженні достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння та підготовлений особовий склад.

Українська та британська розвідки неодноразово наголошували на тому, що в Росії можуть готуватися до чергової хвилі мобілізації, а це свідчить про підготовку до нового наступу на Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляє, що Росія зараз готує приблизно 150 тис. вояків, щоб піти у новий наступ. На його думку, Путін готується до 24 лютого, бо росіянам до річниці цієї війни треба хоча б про щось відзвітувати.

У Росії взагалі люблять прив’язуватися до дат.

– Тут немає ніякої таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть, – зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, все ж треба розуміти, що зараз оснащення наших військ вже не таке, як у лютому 2022 року.

Колишній командувач сухопутних сил збройних сил Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Росія накопичує війська в районах Брянська, Курська й Воронежа, і тому наступ може розпочатись саме звідти. І така ймовірність доволі висока.

Про можливий наступ росіян неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський.

Втрати РФ у війні

За даними зведень Генерального штабу ЗСУ, останніми тижнями російська армія зазнає значних втрат у живій силі. Так, у період з 18 до 31 січня Збройні сили України ліквідували щонайменше 10 550 загарбників.

Наразі приблизна кількість ліквідованого ворога становить – 127 500 осіб:

31 січня – 850

30 січня – 490

29 січня – 650

28 січня – 800

27 січня – 850

26 січня – 780

25 січня – 910

24 січня – 690

23 січня – 720

22 січня – 600

21 січня – 860

20 січня – 770

19 січня – 760

18 січня – 820

Щодо озброєння, то у російській армії від початку війни мінус: 3201 танк, 6378 БМП, 2197 артилерійських систем, 454 РСЗВ, 221 засіб ППО, 293 літаки, 284 гелікоптери, 1951 БПЛА, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів та 5248 іншої спеціальної техніки.

Підготовка до вторгнення триває

У коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що росіяни активно готуються до нового наступу, в країні триває мобілізація. Крім того, Путін переводить економіку Росії на воєнні рейки. Йде підготовка до активізації бойових дій на сході, на північному та південному сході – а це Харківська, Луганська, Донецька та Запорізька області.

– Активність ворога може зрости навесні, коли можна буде застосовувати бронетехніку, зокрема танки та БМП. Наразі важко стовідсотково спрогнозувати якусь дату наступу – це може бути і кінець лютого, і березень, і початок квітня, – наголосив Мусієнко.

Щодо запасів боєприпасів, то попри шквальні артилерійські обстріли у 2022 році, якими окупанти покривали українську землю, Росія все ще має запаси – їх значно менше, але вони все ще є. Крім того, в країні почали виробляти снаряди.

Зараз Росія активно шукає боєприпаси у Білорусі. Можливо, снаряди йдуть і з Північної Кореї, про що заявляють США та НАТО. А ще Росія частково намагається знайти допомогу в Ірані.

Куди окупанти можуть піти у новий наступ?

На запитання, куди можуть спробувати піти окупанти, Олександр Мусієнко відповів, що навряд чи це будуть великі міста, як-от Харків чи Запоріжжя, хоча це прифронтові міста.

– Поки що зарано говорити про можливий наступ ворога на великі міста. Хоча таких планів він не полишає, – наголосив Мусієнко.

Якщо говорити про північно-східний напрямок, то завдання загарбників – відкинути наші сили та зупинити наш наступ на Кремінну. Окупанти хочуть відновити повноцінний контроль над Луганщиною.

Також ворог спробує з півночі зайти в наш тил – це район Куп’янська, Харківщина – і просуватися на Лиман, що на Донеччині.

Ще ворог, очевидно, може піти на напрямок Краматорськ-Костянтинівка, щоб спробувати захопити усю Донецьку область. А ще під прицілом росіян – південь – що так само може допомогти у захопленні Донеччини і спробі завадити ЗСУ підготувати контрнаступ.

– Якщо ж ворогу вдасться здобути успіх на цих напрямках, розширити свій плацдарм, то тоді загарбники зможуть спробувати піти на Запорізьку область, – підсумував військовий експерт Олександр Мусієнко.

Донеччина – основний напрямок для наступу

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що Росії не так легко буде розпочати новий масштабний наступ на Україну, адже вона не має для цього достатньо ресурсу.

У коментарі Фактам ICTV Олександр Коваленко зазначив, що наразі ворог може наступати на Донеччину. Йти на Луганщину, Запоріжжя чи лівобережжя Херсонщини росіяни не можуть. Такою ж малоймовірною є атака з Білорусі.

– Якщо говорити про наступальні дії на Чернігів, Суми чи Харків, то в цих областях вздовж державного кордону облаштовані посилені лінії оборони, – заявив Олександр Коваленко.

Щоб таки піти у наступ на ці регіони, у росіян має бути від 30 до 40 БТРг на кожну з областей – це приблизно 30-35 тис. осіб. Отже, біля цих областей Путін має зосередити 90-120 тис. солдатів. І це лише підрозділи для наступу. А ще потрібні медики, технічні та логістичні підрозділи.

– Тобто це значне скупчення військ, яке ми спостерігали з жовтня 2021 року до лютого 2022 року. Та наразі цього не відбувається. Отже, про наступ на ці напрямки ми не можемо говорити. Тому єдиний напрямок – це Донеччина, а саме: напрямок Бахмута, Авдіївки, Вугледару тощо, – наголосив військовий експерт.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія для наступу готує 200 тис. особового складу. А Олександр Коваленко наголошує, що таку кількість “в кишені не сховати”.

– Якщо вони (росіяни – Ред.) і мають тих 200 тисяч, у чому я дуже сумніваюсь, то їх лише до кордону з Україною перевозитимуть два місяці. Про яке 24 лютого може йти мова? І це, якщо не говорити про злагодження, забезпечення військ, мінімальну базову підготовку, – заявив Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач також наголошує на рекордних втратах росіян у січні 2023 року – це понад 20 тис. особового складу. А ще нам невідомо, скільки за січень поранених та полонених окупантів – це можуть бути й 30, і 40 тисяч.

– Отже, фактично від 50 до 60 тисяч – це січневі втрати російських окупантів. Тобто вони вже не будуть брати участі в бойових діях… А набрати нових 200 тис. – це не так вже й легко, і цього не сховаєш, – наголосив Олександр Коваленко.

Як заявляє секретар РНБО Олексій Данілов, новий наступ росіян – це виклик для України, проте українці, без сумніву, його витримають. Ще рік тому ми були сам на сам з агресором, а сьогодні абсолютно інша ситуація – Україна отримує потужну допомогу з усього світу.

Він зауважив, що варто розуміти, які виклики на нас чекають, ЗСУ до цього готуються, проте варто вірити і в нашу перемогу.