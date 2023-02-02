США не проти, щоб винищувачі F-16 постачали в Україну інші країни – CNN

Лютий, 02 в 8:37

США не хочуть постачати Україні свої винищувачі F-16. Водночас американці не проти, щоб інші країни відправили ЗСУ свої запаси.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

– США не сказали союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни надсилали свої запаси F-16 в Україну, – розповідають інсайдери.

Зазначено, що багато офіційних осіб вважають, що для США відправити свою власну техніку було б дорогим і складним заходом, який не вартий того в короткостроковій перспективі порівняно з більш невідкладними потребами України в артилерії, ракетах і системах ППО.

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Раніше президент США Джо Байден на запитання, чи нададуть США винищувачі F-16 Україні, відповів “Ні”.

У Білому домі заявили, що підтримують таке рішення президента.

Водночас, як написало видання The Washington Post, у Пентагоні зі скептицизмом поставилися до відмови постачати Україні винищувачі.