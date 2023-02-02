США не проти, щоб винищувачі F-16 постачали в Україну інші країни – CNN
США не хочуть постачати Україні свої винищувачі F-16. Водночас американці не проти, щоб інші країни відправили ЗСУ свої запаси.
Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
– США не сказали союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни надсилали свої запаси F-16 в Україну, – розповідають інсайдери.
Зазначено, що багато офіційних осіб вважають, що для США відправити свою власну техніку було б дорогим і складним заходом, який не вартий того в короткостроковій перспективі порівняно з більш невідкладними потребами України в артилерії, ракетах і системах ППО.
Раніше президент США Джо Байден на запитання, чи нададуть США винищувачі F-16 Україні, відповів “Ні”.
У Білому домі заявили, що підтримують таке рішення президента.
Водночас, як написало видання The Washington Post, у Пентагоні зі скептицизмом поставилися до відмови постачати Україні винищувачі.