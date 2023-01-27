Січень, 27 в 1:15

Сполучені Штати визнали приватну військову кампанію (ПВК) Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

Як повідомили у заяві Міністерства фінансів США за 26 січня, це дозволило Вашингтону розширити санкції проти неї найманців.

За словами очільниці американського Мінфіну Джанет Єллен, нові санкції, що запроваджені разом із рішенням щодо ПВК, вдарять по спроможностях президента Росії Володимира Путіна підтримувати російську армію.

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– Оскільки санкції та експортний контроль щодо Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують посилюватися, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку – в тому числі через жорстоку групу Вагнера – для продовження своєї несправедливої війни проти України, – заявила Джанет Єллен.

Вона додала, що розширення санкцій США проти ПВК Вагнера, а також нові санкції проти їхніх партнерів та інших компаній, що забезпечують російський військовий комплекс, ще більше “ускладнять здатність Володимира Путіна озброювати і оснащувати свою військову машину”.

У США нагадали, що ПВК Вагнера очолюється Євгеном Пригожиним, який є наближеним до Путіна та підпадає під численні санкції з боку США.

– Група Вагнера бере участь у підтримуваних Кремлем бойових операціях по всьому світу на підтримку війни Путіна проти України. У той час як російські військові зазнають труднощів на полі бою, Путін покладається на “Вагнерівську групу”, щоб продовжувати розпочату ним війну, – йдеться у повідомленні Мінфіну.

У заяві додається, що вагнерівці також втручалася і дестабілізувала країни Африки та Азії, здійснюючи широкомасштабні порушення прав людини і вимагаючи природні ресурси у їхніх народів.

Минулого тижня у Білому домі анонсували, що Мінфін США планує визначити ПВК Вагнера як транснаціональну злочинну організацію.