Саміт Україна-ЄС та початок навчань на Leopard 2: що відбувається на 345-й день війни (онлайн)

2 лютого Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі Єдиний ринок. Вже 3 лютого очікується проведення в Києві саміту Україна-ЄС;

Євросоюз виділив €500 млн військової допомоги Україні та €45 млн для тренувальної місії;

У МОК заявили, що наразі передчасно говорити про допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024;

У Генштабі ЗСУ заявили, що російська армія готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів і дамб на Харківщині.