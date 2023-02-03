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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Саміт Україна-ЄС та початок навчань на Leopard 2: що відбувається на 345-й день війни (онлайн)

Саміт Україна-ЄС та початок навчань на Leopard 2: що відбувається на 345-й день війни (онлайн)

2 лютого Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі Єдиний ринок. Вже 3 лютого очікується проведення в Києві саміту Україна-ЄС;

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00:29 - 03 лютого

З-під завалів зруйнованого російською ракетою житлового будинку в Краматорську дістали тіло ще однієї загиблої людини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

– Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки, – написав він.

Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки Росії зросла до чотирьох осіб.

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