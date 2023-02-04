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Факти / Світ

Спартц вирішила не балотуватися до Конгресу США в 2024 році

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Вікторія Спартц
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 3 лютого, конгресвумен Вікторія Спартц оголосила, що не балотуватиметься до Конгресу в 2024 році. Вона вийшла з Палати представників і подала заявку на відкрите місце в Сенаті Індіани.

Про це повідомляє The Hill.

– Для мене було честю представляти Hoosiers у Сенаті штату Індіана та Конгресі США, і я ціную потужну підтримку на місці. У 2024 році виповниться сім років перебування на виборній посаді та більше десяти років у республіканській політиці, – йдеться у заяві Спартц. 

Вона послалась на те, що “бути працюючою мамою важко”, і зазначила, що хоче мати більше часу проводити зі своїми двома дітьми, які закінчують старші класи, тож у 2024 році вона не планує балотуватися на жодну посаду. 

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Нагадаємо, Вікторія Спартц – американка українського походження, яка за останній час потрапила в декілька скандалів.

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Джерело: The Hill
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