Спартц вирішила не балотуватися до Конгресу США в 2024 році

Лютий, 04 в 14:02

У п’ятницю, 3 лютого, конгресвумен Вікторія Спартц оголосила, що не балотуватиметься до Конгресу в 2024 році. Вона вийшла з Палати представників і подала заявку на відкрите місце в Сенаті Індіани.

Про це повідомляє The Hill.

– Для мене було честю представляти Hoosiers у Сенаті штату Індіана та Конгресі США, і я ціную потужну підтримку на місці. У 2024 році виповниться сім років перебування на виборній посаді та більше десяти років у республіканській політиці, – йдеться у заяві Спартц.

Вона послалась на те, що “бути працюючою мамою важко”, і зазначила, що хоче мати більше часу проводити зі своїми двома дітьми, які закінчують старші класи, тож у 2024 році вона не планує балотуватися на жодну посаду.

Зараз дивляться Нагадаємо, Вікторія Спартц – американка українського походження, яка за останній час потрапила в декілька скандалів. Читайте ЗСУ здатні захистити південний регіон: у МЗС жорстко відповіли Спартц про зернову угоду

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