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Спартц решила не баллотироваться в Конгресс США в 2024 году

Анастасия Гевко, редактор ленты
Вікторія Спартц
Фото: Getty Images

В пятницу, 3 февраля, конгрессвумен Виктория Спартц объявила, что не будет баллотироваться в Конгресс в 2024 году. Она вышла из Палаты представителей и подала заявку на открытое место в Сенате Индианы.

Об этом сообщает The Hill.

– Для меня было честью представлять Hoosiers в Сенате Индиана и Конгрессе США, и я ценю мощную поддержку на месте. В 2024 году исполнится семь лет пребывания на выборной должности и более десяти лет в республиканской политике, – говорится в заявлении Спартц.

Она сослалась на то, что “быть работающей мамой тяжело”, и отметила, что хочет иметь больше времени, чтобы проводить его со своими двумя детьми, которые заканчивают старшие классы, поэтому в 2024 году она не планирует баллотироваться ни на одну должность.

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Напомним, Виктория Спартц – американка украинского происхождения, за последнее время попавшая в несколько скандалов.

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Источник: The Hill
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