Липень, 30 в 15:20

Міністерство закордонних справ України відповіло на заклик американської конгресвумен від республіканської партії Вікторії Спартц призупинити зернову угоду.

Так, у МЗС стверджують, що Україна не брала б участь у домовленостях, якби не впевненість у здатності ЗСУ захистити південь країни від атак із Чорного моря.

– Згідно з зерновою домовленістю, ООН та Туреччина зобов’язалися забезпечити виконання домовленості з боку Росії. Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових та очікує на відповідні кроки інших сторін, – йдеться у коментарі МЗС.

Там наголошують, що Збройні сили контролюють ситуацію з безпекою, та додають, що за нинішніх умов “не існує простих рішень”.

Зараз дивляться

– Спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз завдає нищівного удару українським фермерам та економіці, які потребують експорту та доходів, а також підірвати глобальну продовольчу безпеку, – сказано у коментарі.

Водночас міністерство закликало українські ЗМІ та користувачів соцмереж “критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові “зради”, які мають лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами”.