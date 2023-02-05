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Факти / Україна

Резніков оцінив можливість нового наступу РФ на Київ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

На кордоні з Білоруссю не спостерігається такої кількості сил, яка б була спроможна взяти Київ.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Ми не бачимо сформованих ударних угруповань, спроможних йти на Київ. Я не кажу, що Київ захопити в принципі неможливо. Київ – велика агломерація, 4 млн населення, готового битися і захищатися, це організована зона, – зазначив міністр.

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Також він нагадав, що Росія 5 місяців не може взяти Бахмут Донецької області.

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– Вони Бахмут маленький з 41-тисячним населенням, яке там проживало до війни, 5 місяців атакують. Бо кожен будинок – це укріплення, це захист і це абсолютно інше ведення вуличних боїв. Станом на сьогодні там немає такої концентрації військ, за нашими оцінками, не більше 12 тис. російських військових на полігонах, – підсумував Резніков.

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