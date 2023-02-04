Лютий, 04 в 20:25

Підключення газотурбінної станції на 25 МВт і енергокораблів для енергозабезпечення Одеської області, яка постраждала через аварії 3 і 4 лютого, може тривати кілька тижнів.

Про це заявив глава НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час пресбрифінгу.

– Очікується, що газотурбінна електростанція, яку постачають наші західні партнери, буде в Україні найближчим часом. Але треба розуміти, що підключення до мережі та пуско-налагоджувальні роботи потребують часу. Це не один-два дні. Будемо говорити, ймовірно, про тижні для того, щоб підключити це обладнання до мережі, – сказав він.

Кудрицький додав, що обсяги станції в 25 МВт є серйозними потужностями.

Зараз дивляться Глава Укренерго також прокоментував турецький проєкт, що передбачає кораблі з мобільними електростанціями. За його словами, зараз визначаються точки підключення кораблів, зокрема й за кордоном, щоб електромережі сусідніх з Україною країн могли транспортувати згенеровану на плавучих електростанціях електроенергію. – Відповідна схема розглядається. Але це також не один-два дні. Це рішення на середньострокову перспективу, які дадуть можливість збільшити надійність енергопостачання в регіоні, – пояснив Кудрицький. Чиновник вважає, що головним для полегшення ситуації найближчими днями є якнайшвидше відновлення пошкоджених через російські атаки підстанцій. Нагадаємо, очільник українського уряду раніше доручив передати знеструмленій Одеській області газотурбінну станцію на 25 МВт зі США, а також електрогенератори, які є в Міненерго. Прем’єр також вирішив через МЗС звернутися до Туреччини за додатковою підтримкою у вигляді кораблів-електростанцій. Читайте В Одесі вдалось відновити електропостачання для критичної інфраструктури – Укренерго Джерело: Одеська обласна державна адміністрація

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