Зеленський прилетів до Великої Британії

Лютий, 08 в 13:00

Президент України Володимир Зеленський прибув у Велику Британію.

Про це пише BBC.

Зазначено, що літак Королівських Військово-повітряних сил із президентом приземлився в аеропорту Станстед.

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Глава британського уряду опублікував фотографію з українським президентом.

Зеленський зі свого боку подякував британському народу за підтримку України.

– Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію, – написав він.

Раніше повідомлялось, що очільник держави зустрінеться з британським прем’єром Ріші Сунаком. Також Зеленський має намір відвідати українських військових, які перебувають у Великій Британії на навчаннях.

Окрім того, Букінгемський палац оголосив, що президент Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом III під час своєї поїздки.