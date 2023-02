Зеленський прилетів до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув у Велику Британію.

Про це пише BBC.

Зазначено, що літак Королівських Військово-повітряних сил із президентом приземлився в аеропорту Станстед.

Глава британського уряду опублікував фотографію з українським президентом.

Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.

???????????????? #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023