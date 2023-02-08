Зеленський прилетів до Великої Британії
Президент України Володимир Зеленський прибув у Велику Британію.
Про це пише BBC.
Зазначено, що літак Королівських Військово-повітряних сил із президентом приземлився в аеропорту Станстед.
Глава британського уряду опублікував фотографію з українським президентом.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.
???????????????? #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
Зеленський зі свого боку подякував британському народу за підтримку України.
– Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію, – написав він.
Раніше повідомлялось, що очільник держави зустрінеться з британським прем’єром Ріші Сунаком. Також Зеленський має намір відвідати українських військових, які перебувають у Великій Британії на навчаннях.
Окрім того, Букінгемський палац оголосив, що президент Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом III під час своєї поїздки.