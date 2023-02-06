Голова Луганської ОВА розповів, коли РФ піде у новий наступ

Лютий, 06 в 11:29

Нового наступу російських військ можна очікувати в будь-який день після 15 лютого.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Навчання новомобілізованих, двомісячне, вже добігає кінця. Але ще потрібні два тижні, щоб їх привезти з різних баз Росії та Білорусі. Після 15 лютого наступ очікується у будь-який час, – сказав він.

Гайдай зазначив, що окупанти стягують на Луганщину дедалі більше резервів та будують оборонні рубежі.

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Окрім того, військові РФ почали значно економніше використовувати боєприпаси. За словами глави ОВА, загарбники бережуть їх для наступу.

Раніше Гайдай спростував інформацію про захоплення військами РФ Білогорівки на Луганщині.

Джерело: Луганська ОВА