Зеленський у Парижі та вибухи у Дніпрі: що відбувається на 351-й день війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом;
Швеція надасть Україні $400 мільйонів військової допомоги;
Португалія заявила, що передасть Україні у березні три Leopard 2;
Німеччина надасть Україні ще два САУ Gepard зі снарядами, генератори та автівки.
У Єлисейському палаці, що в Парижі, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили короткі заяви для преси перед зустрічі.
Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.
Під час розмови з журналістами Макрон підтвердив свою підтримку народу України.
Володимир Зеленський привітав “континентальну єдність” з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем.
Крім того, український президент закликав надати важке озброєння і літаки “якнайшвидше”.
– Чим швидше Україна отримає важке далекобійне озброєння, чим швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться ця російська агресія і ми зможемо повернутися до миру в Європі, – сказав він.
Зі свого боку, Олаф Шольц високо оцінив “мужність”, “хоробрість” і “завзятість” українців.