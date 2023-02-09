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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Зеленський у Парижі та вибухи у Дніпрі: що відбувається на 351-й день війни (онлайн)

Зеленський у Парижі та вибухи у Дніпрі: що відбувається на 351-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом;

Швеція надасть Україні $400 мільйонів військової допомоги;

Португалія заявила, що передасть Україні у березні три Leopard 2;

Німеччина надасть Україні ще два САУ Gepard зі снарядами, генератори та автівки.

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00:49 - 09 лютого

У Єлисейському палаці, що в Парижі, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили короткі заяви для преси перед зустрічі.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Під час розмови з журналістами Макрон підтвердив свою підтримку народу України.

Володимир Зеленський привітав “континентальну єдність” з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем.

Крім того, український президент закликав надати важке озброєння і літаки “якнайшвидше”.

– Чим швидше Україна отримає важке далекобійне озброєння, чим швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться ця російська агресія і ми зможемо повернутися до миру в Європі, – сказав він.

Зі свого боку, Олаф Шольц високо оцінив “мужність”, “хоробрість” і “завзятість” українців.

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