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У Єлисейському палаці, що в Парижі, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили короткі заяви для преси перед зустрічі.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Під час розмови з журналістами Макрон підтвердив свою підтримку народу України.

Володимир Зеленський привітав “континентальну єдність” з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем.

Крім того, український президент закликав надати важке озброєння і літаки “якнайшвидше”.

– Чим швидше Україна отримає важке далекобійне озброєння, чим швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться ця російська агресія і ми зможемо повернутися до миру в Європі, – сказав він.

Зі свого боку, Олаф Шольц високо оцінив “мужність”, “хоробрість” і “завзятість” українців.